Любимов проголосовал в лицее №4 и поучаствовал в фотобатле

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах президента на участке в лицее №4.

Глава региона вместе с женой Оксаной прибыли на участок около 10:20. Супруги опустили бюллетени в урны, затем губернатор пообщался с журналистами.

«Голос каждого человека очень важен, хотя это право, а не обязанность принимать участие в голосовании за президента Российской Федерации, но это право нужно использовать, чтобы потом не было мучительно больно за то, что ты этот выбор не сделал и не определил путь развития нашей страны на ближайшие годы, не определил путь того, как мы будем смотреть в будущее, как будут жить наши дети и внуки, и будем ли гордиться страной. Я думаю — будем», — сказал губернатор.

Также на участке можно было выбрать, какие объекты города необходимо благоустроить в первую очередь. Любимов отметил, что сразу облагородить все городские парки и скверы невозможно, поэтому горожанам и предложили проголосовать.

«Это не единоразовая мера, мы будем этим же заниматься и в дальнейшем, будем советоваться с людьми, чтобы они сами выбирали, что им нужно, чтобы они сами выбирали облик своих населенных пунктов», — сказал Любимов.

Перед тем, как покинуть участок, глава области поучаствовал в фотобатле.