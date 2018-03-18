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11:14, 18 марта 2018 222
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Глава Рязани проголосовал в школе №57

Глава Рязани проголосовал в школе №57

Глава Рязани, председатель гордумы Владислав Фролов проголосовал в школе №57 на улице Нахимова. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Фролов назвал выборы президента «важнейшим событием для каждого гражданина России».

«Я считаю своим долгом выразить мою гражданскую позицию, — отметил он. — От выбора каждого из нас зависит судьба страны. Именно нам с вами решать, в каком государстве будут жить наши дети. Нельзя оставаться равнодушными и думать, что все решат за вас и без вас. Голосование на выборах — это, прежде всего, ваша гражданская ответственность за будущее России. Нашей стране важен каждый голос, — сказал Владислав Фролов».

Напомним, свой голос одним из первых отдал председатель облдумы Аркадий Фомин. Он пришел на избирательный участок в лицей №4 вместе с женой и двумя дочками.

Фото пресс-службы Рязанской гордумы


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