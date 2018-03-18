Фомин пообщался с международными наблюдателями из США и Литвы

В день выборов президента, 18 марта, секретарь Рязанского регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин посетил информационный центр Клуба избирателей. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Фомин встретился международными наблюдателями ОБСЕ Людмилой Блиновой и Робертом Джиллетт из Литвы и США. Они побывали на пяти избирательных участках.

«Мы разговаривали с рязанцами, многие сами подходили к нам, — сказала Людмила Блинова. — Некоторые из них впервые могли пообщаться с иностранным наблюдателем. Как нам кажется, люди были с нами вполне откровенны».

Фомин рассказал о встрече с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, который побывал на нескольких избирательных участках.

«В целом он высоко оценил организацию выборов в нашей области. К такому выводу руководитель ШОС пришел на основе собственных наблюдений и общения с рязанцами», — сказал он.

Как отметили наблюдатели, на избирательные участки пришло много молодых людей.

«Сегодня мы выбираем будущее нашей страны. И юноши, и девушки принимают самое активное участие в выборе пути, по которому будет развиваться Россия в ближайшие годы. Они понимают, что от их голоса, от их гражданской позиции это зависит в первую очередь», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Он отметил, что в регионе была проведена большая работа по информированию жителей.

«При этом созданы все условия для выражения воли каждым избирателем. В частности, на этих выборах люди получили возможность голосовать не только по месту прописки, но и по месту жительства», — пояснил он.

Также Фомин обратил внимание гостей на работу специального интернет-проекта «Картанарушений.рф».

«Активисты отслеживают нарушения, фиксируют их в режиме онлайн, дают обратную связь для регионального избиркома. Прежде всего это позволяет объективно и оперативно информировать граждан о ходе кампании», — сказал он.