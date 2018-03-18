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10:18, 18 марта 2018 900
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«Беженцы из Донбасса» украли у рязанского ветерана 90 тысяч

«Беженцы из Донбасса» украли у рязанского ветерана 90 тысяч

Фото: Pixabay.com

«Беженцы из Донбасса» украли у рязанского ветерана 90 тысяч рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В дом к 90-летнему жителю поселка Чучково пришли две женщины и один мужчина. По словам ветерана, у них была цыганская внешность. Пока злоумышленницы отвлекали пенсионера разговорами о том, кто сдает жилье, их напарник вытащил из висевшего в спальне пиджака два пакета с деньгами.

Пожилой мужчина только вечером понял, что его обокрали. К нему приехали полицейские и криминалисты из Шилова.

По словам оперативников, сигналов о «гастролерах» до этого не поступало.


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