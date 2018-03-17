«Водитель спас нам жизнь». Музыкант «Пикника» рассказал об аварии. Видео

Бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный рассказал об аварии, которая произошла с музыкантами. Соответствующий сюжет на телеканале НТВ вышел в пятницу, 16 марта.
Артист сравнил ДТП с голливудским фильмом: «Honda потеряла управление, и получилось как фильме „Mad Max“».
Группа благодарна водителю их микроавтобуса. «Только благодаря его профессионализму мы остались в живых», — сказал Марат Корчемный.
Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус
Очевидец ДТП рассказал, что авария