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12:03, 17 марта 2018 620
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«Водитель спас нам жизнь». Музыкант «Пикника» рассказал об аварии. Видео

«Водитель спас нам жизнь». Музыкант «Пикника» рассказал об аварии. Видео

Бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный рассказал об аварии, которая произошла с музыкантами. Соответствующий сюжет на телеканале НТВ вышел в пятницу, 16 марта.

Артист сравнил ДТП с голливудским фильмом: «Honda потеряла управление, и получилось как фильме „Mad Max“».

Группа благодарна водителю их микроавтобуса. «Только благодаря его профессионализму мы остались в живых», — сказал Марат Корчемный.

Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.

Очевидец ДТП рассказал, что авария произошла из-за пьяного водителя автомобиля Honda.


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