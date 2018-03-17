В Сапожковском районе местный житель похитил алкоголь, чтобы продолжить вечеринку

В селе Новокрасное местный житель похитил продукты и алкоголь, чтобы продолжить вечеринку. Об этом сообщили на
В полицию обратился работник магазина, который утром, открывая его, заметил, что входная дверь взломана.
На месте преступления полицейские выяснили, что ночью кто-то пробрался в магазин, набил два пакета алкоголем и консервами и сбежал. Они опросили местных и выяснили, что в соседнем поселке всю ночь «гуляла» одна компания.
Отмечается, что «за полночь ребята вроде начали расходиться, потому что угощение закончилось, но затем через некоторое время „веселье“ продолжилось с новой силой».
Оказалось, что к ограблению причастен 18-летний молодой человек. У него дома полицейские обнаружили часть похищенного.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.