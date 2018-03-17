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16:34, 17 марта 2018 271
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В Рязанской области «гастролеры» обокрали ветерана

В Рязанской области «гастролеры» обокрали ветерана

В Чучкове две женщины цыганской внешности и мужчина обокрали ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «Пресса».

Злоумышленники представились беженцами с Донбасса и унесли из дома пенсионера 90 тысяч рублей. Пока женщины заговаривали ветерана, мужчина зашел в спальню и взял из пиджака два пакета с деньгами.

«В общем, опытными оказались пришельцы», — рассказал пострадавший.

Мужчина спустя несколько часов обнаружил, что его обокрали. Ночью в доме ветерана работали полицейские, на местро происшествия приезжали также криминалисты.

Сейчас ведется проверка по данному факту. Подобных сообщений о «гастролерах» пока не поступало.

«Не будьте такими доверчивыми. Не пускайте в дом незнакомых людей, которые под любым предлогом ищут общения», — предупредила полиция, обращаясь к пенсионерам.


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