В Рязанской области «гастролеры» обокрали ветерана

В Чучкове две женщины цыганской внешности и мужчина обокрали ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «Пресса».
Злоумышленники представились беженцами с Донбасса и унесли из дома пенсионера 90 тысяч рублей. Пока женщины заговаривали ветерана, мужчина зашел в спальню и взял из пиджака два пакета с деньгами.
«В общем, опытными оказались пришельцы», — рассказал пострадавший.
Мужчина спустя несколько часов обнаружил, что его обокрали. Ночью в доме ветерана работали полицейские, на местро происшествия приезжали также криминалисты.
Сейчас ведется проверка по данному факту. Подобных сообщений о «гастролерах» пока не поступало.
«Не будьте такими доверчивыми. Не пускайте в дом незнакомых людей, которые под любым предлогом ищут общения», — предупредила полиция, обращаясь к пенсионерам.