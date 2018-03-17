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10:50, 17 марта 2018 304
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Рязанец похитил 16 миллионов рублей у своего предприятия

Рязанец похитил 16 миллионов рублей у своего предприятия

Рязанец похитил 16 миллионов рублей у своего предприятия. Об этом сообщили на сайте УМВД по республике Башкортостан.

38-летний управляющий фирмы, которая занимается производством металлоконструкций, заключил фиктивные договора с фирмами-«однодневками» на покупку цинка и металла.

Фактическим хозяином этих фирм был сам управленец. Он перевел деньги на расчетные счета и обналичил их в Рязани.

Отмечается, что организация в Башкортостане, которой он руководил, товары от фиктивных фирм не получила. Таким образом подозреваемый похитил более 16 миллионов рублей.

Также подозреваемый предоставил в налоговый орган фиктивные документы для возмещения налога на добавленную стоимость от покупки товара у одной из фирм-«однодневок». Так он похитил более 300 тыысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ, решается вопрос о мере пресечения.


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