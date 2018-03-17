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16:50, 17 марта 2018 198
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Рязанцы выберут баяниста года

Рязанцы выберут баяниста года

В Рязанской области пройдет конкурс на лучшего юного баяниста. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил министр культуры Виталий Попов.

С апреля на сайте Рязанского колледжа начнут размещать видео музыкальных произведений от учеников местных школ искусств. Любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся заявку, параллельно оценит выступления экспертный состав жюри.

Конкурс пройдет по нескольким номинациям, победитель главной — станет обладателем нового инструмента.

Планируется, что награждение пройдет 1 декабря.

Попов отметил, что в регионе сокращается количество поступающих на обучение народным инструментам.

«Эту проблему нужно решать для сохранения искусства и культуры в целом», — подчеркнул министр.

Также он анонсировал несколько мероприятий, посвященных году народных инструментов, которые пройдут в регионе весной. Так, 19 марта в Рязанском музыкальном колледже пройдет концерт ко дню баяна, аккордеона и гармоники. Начало в 18:00.

28-29 марта там же состоится второй областной конкурс исполнителей на народных инструментах (аккордеон, баян, домра, балалайка, гусли звончатые, гитара).


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