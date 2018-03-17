Рязанцы выберут баяниста года

В Рязанской области пройдет конкурс на лучшего юного баяниста. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил министр культуры Виталий Попов.
С апреля на
Конкурс пройдет по нескольким номинациям, победитель главной — станет обладателем нового инструмента.
Планируется, что награждение пройдет 1 декабря.
Попов отметил, что в регионе сокращается количество поступающих на обучение народным инструментам.
«Эту проблему нужно решать для сохранения искусства и культуры в целом», — подчеркнул министр.
Также он анонсировал несколько мероприятий, посвященных году народных инструментов, которые пройдут в регионе весной. Так, 19 марта в Рязанском музыкальном колледже пройдет концерт ко дню баяна, аккордеона и гармоники. Начало в 18:00.
28-29 марта там же состоится второй областной конкурс исполнителей на народных инструментах (аккордеон, баян, домра, балалайка, гусли звончатые, гитара).