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17:04, 17 марта 2018 204
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Продукция еще одного рязанского хлебозавода стала одной из лучших в России

Продукция еще одного рязанского хлебозавода стала одной из лучших в России

Продукция «Хлебозавода №3» стала одной из лучших в России. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В четверг, 15 марта, в Москве завершилась выставка «Современное хлебопечение-2018», одним из участников которой стал рязанский «Хлебозавод №3». В конкурсе «Лучший хлеб России-2018» предприятие получило дипломы второй степени за два вида хлеба: ржано-пшеничный «Бородинский», и пшенично-ржаной «Карельский».

Всего в мероприятии участвовали 28 организаций из 17 регионов страны, представив 123 образца хлебобулочных изделий.

Также 28 февраля на международном смотре кондитерских изделий «Инновации и традиции» в Москве «Хлебзавод №3» получил золотую медаль «За высокое качество продукции» за торты бисквитные «Трюфель» и «Рязанский», воздушно-ореховый «Полет» и пахлаву «Бакинскую».

Ранее продукции рязанского «Хлебозавода №1» присвоили звание «лучшего хлеба России-2018».

Напомним, на «Хлебозаводе № 3» используются технологии бережливого производства.


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