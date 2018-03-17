Продукция еще одного рязанского хлебозавода стала одной из лучших в России

Продукция «Хлебозавода №3» стала одной из лучших в России. Об этом сообщил
В четверг, 15 марта, в Москве завершилась выставка «Современное хлебопечение-2018», одним из участников которой стал рязанский «Хлебозавод №3». В конкурсе «Лучший хлеб России-2018» предприятие получило дипломы второй степени за два вида хлеба: ржано-пшеничный «Бородинский», и пшенично-ржаной «Карельский».
Всего в мероприятии участвовали 28 организаций из 17 регионов страны, представив 123 образца хлебобулочных изделий.
Также 28 февраля на международном смотре кондитерских изделий «Инновации и традиции» в Москве «Хлебзавод №3» получил золотую медаль «За высокое качество продукции» за торты бисквитные «Трюфель» и «Рязанский», воздушно-ореховый «Полет» и пахлаву «Бакинскую».
Ранее продукции рязанского «Хлебозавода №1»
Напомним, на «Хлебозаводе № 3» используются технологии