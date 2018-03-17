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14:00, 17 марта 2018 204
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Карабасов проверил избирательные участки в Рязани

Карабасов проверил избирательные участки в Рязани

Фото: Администрация Рязани

Рязанские избирательные участки полностью готовы к выборам. Об этом сообщили на сайте мэрии.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов, его заместители и руководители структурных подразделений проверили готовность участков.

Все 193 участка оснащены необходимым технологическим оборудованием, а также документацией, чтобы процесс голосования шел в соответствии с законом.

В помещениях установили камеры и металлоискатели.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.


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