Карабасов проверил избирательные участки в Рязани

Рязанские избирательные участки полностью готовы к выборам. Об этом сообщили на
И.о. главы администрации Сергей Карабасов, его заместители и руководители структурных подразделений проверили готовность участков.
Все 193 участка оснащены необходимым технологическим оборудованием, а также документацией, чтобы процесс голосования шел в соответствии с законом.
В помещениях установили камеры и металлоискатели.
Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.