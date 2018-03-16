В Рязани подешевела курица и подорожали яблоки. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевела курица — на 2,1% (до 104,61 рубля за килограмм) и мука — на 2,3% (до 34,75 рубля за килограмм).
Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Вновь значительно подорожали капуста — на 8,7% (до 17,96 рубля за килограмм), картофель — на 5,6% (до 23,97 рубля за килограмм) и яблоки — на 4,1% (до 88,69 рубля за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 34,75 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- морковь 22,25 — рубля за килограмм;
- масло сливочное 458,70 — рубля за килограмм;
- яйца 48,97 — рубля за десяток;
- пастеризованное молоко — 40,38 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,40 рубля за литр;
- печенье — 114,45 рубля за килограмм;
- творог — 222,87 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.