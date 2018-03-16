В Рязани на 24 процента увеличилось число онкологических заболеваний у детей

В 2017 году число онкологических заболеваний среди детей Рязанской области увеличилось на 24,8%. Об этом сообщила
При этом объем оказанной медпомощи в детской ОКБ сохранился на прежнем уровне — противоопухолевое лечение прошли 57 ребенка (в 2016 году 55). В специализированных федеральных центрах различные этапы лечения получили 20 детей из Рязанской области.
«В регионе остается низким показатель смертности детей со злокачественными новообразованиями и составляет 1,1 на 100 тысяч детского населения», — отметил завотделением детской ОКБ Александр Безнощенко.