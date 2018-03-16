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17:13, 16 марта 2018 2 128
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В Рязани больные онкологией отстояли четырехчасовую очередь на прием 1

В Рязани больные онкологией отстояли четырехчасовую очередь на прием

В редакцию RZN.info обратилась рязанка, которая со своей родственницей провела в очереди онкодиспансера около четырех часов. По ее словам, более 60 человек дожидались своей очереди в комиссию по госпитализации, которая начинает принимать после обеда.

В диспансер обращаются жители всех районов Рязанской области с подозрением на онкологию.

«Сама процедура длится три-четыре минуты, к врачам нет никаких претензий, наоборот, они внимательные и чуткие. Проблема в большом количестве людей, ведь больные проходят в кабинет в порядке живой очереди, а не по талонам», — отметила собеседница.

Напомним, в Рязани планируется строительство нового корпуса онкодиспансера, который будет обслуживать жителей региона и соседних областей.


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