В Рязани больные онкологией отстояли четырехчасовую очередь на прием

В редакцию RZN.info обратилась рязанка, которая со своей родственницей провела в очереди онкодиспансера около четырех часов. По ее словам, более 60 человек дожидались своей очереди в комиссию по госпитализации, которая начинает принимать после обеда.
В диспансер обращаются жители всех районов Рязанской области с подозрением на онкологию.
«Сама процедура длится три-четыре минуты, к врачам нет никаких претензий, наоборот, они внимательные и чуткие. Проблема в большом количестве людей, ведь больные проходят в кабинет в порядке живой очереди, а не по талонам», — отметила собеседница.
Напомним, в Рязани планируется