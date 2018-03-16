Сотрудники Рязанского приборного завода стали победителями конкурса «Инженер года»

Семеро сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) стали лауреатами XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года». Церемония награждения прошла в Москве.
По версии «Профессиональные инженеры» победителями стали: руководитель группы Елена Буланова, начальник конструкторского бюро Александр Кудряшов, начальник бюро — заместитель начальника отдела Андрей Шадский, ведущий инженер-конструктор Евгений Кузьмин, инженеры-конструкторы Андрей Мушкарин и Елена Табачкова.
Лауреат конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» — инженер-конструктор Павел Комиссаров.
Всех победителей наградили дипломами, сертификатами, знаками «Профессиональный инженер России» и памятными медалями «Лауреат конкурса». Кроме того, их занесли в Реестр профессиональных инженеров России.
Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно. Организаторами выступают российский и международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.
В состав жюри и экспертных комиссий входят ведущие ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.