Рязанские больницы готовы принять пострадавших в аварии участников группы «Пикник». Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий связался с главным врачом горбольницы Гусь-Хрустального, куда госпитализировали музыкантов. Он заявил, что в случае необходимости «готов организовать доставку пациентов в Рязань для оказания специализированной медицинской помощи в ведущих учреждениях здравоохранения нашего региона».
Главврач больницы рассказала Прилуцкому, что музыканты получили травмы различной степени тяжести. «В настоящее время получают необходимый объем медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Напомним, музыканты «Пикника»
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