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16:36, 16 марта 2018 751
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Рязанские больницы готовы принять пострадавших в аварии музыкантов «Пикника» — Прилуцкий

Рязанские больницы готовы принять пострадавших в аварии музыкантов «Пикника» — Прилуцкий

Рязанские больницы готовы принять пострадавших в аварии участников группы «Пикник». Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий связался с главным врачом горбольницы Гусь-Хрустального, куда госпитализировали музыкантов. Он заявил, что в случае необходимости «готов организовать доставку пациентов в Рязань для оказания специализированной медицинской помощи в ведущих учреждениях здравоохранения нашего региона».

Главврач больницы рассказала Прилуцкому, что музыканты получили травмы различной степени тяжести. «В настоящее время получают необходимый объем медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань, где они должны были выступить с концертом. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.

В связи с произошедшим концерт отменили.


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