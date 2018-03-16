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11:53, 16 марта 2018 572

«Рязаньгоргаз» подготовил газовые сети к весеннему паводку

«Рязаньгоргаз» подготовил газовые сети к весеннему паводку

Специалисты АО «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительной системы к паводковому сезону. Под особый контроль взяли объекты, расположенные в зонах возможного подтопления во время весеннего паводка.

Дополнительное техобслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах и оборудования в котельных провели на территории Острова, на улицах Затинной, Рыбацкой, Старореченской, Мервинской, Речной, Бутырки, проезде Речников, в микрорайоне Три богатыря и поселке Борки. Объекты также взяли на контроль на случай, если в районе затопления нужно будет отключить газ.

Дежурные бригады «Рязаньгоргаза» прошли дополнительные инструктажи по действиям в случае подтопления объектов.

«Для обеспечения надежного и безаварийного газоснабжения потребителей на предприятии сформирован аварийный запас необходимого оборудования и материалов. Подготовлена спецтехника и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций, проведена проверка технического состояния специализированного оборудования», — рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, газовики организовали дополнительные обходы трасс подземных газопроводов в зоне подтопления. В дни наиболее интенсивного таяния снега специалисты будут дежурить круглосуточно.

«В период паводка жители подтопляемых районов должны особенно строго соблюдать правила безопасности: не курить и не пользоваться электроприборами при запахе газа, о факте обнаружения утечки сообщить в аварийную службу по номеру 104», — отметил замгендиректора главный инженер Сергей Вишняков.


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