«Рязаньгоргаз» подготовил газовые сети к весеннему паводку

Специалисты АО «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительной системы к паводковому сезону. Под особый контроль взяли объекты, расположенные в зонах возможного подтопления во время весеннего паводка.
Дополнительное техобслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах и оборудования в котельных провели на территории Острова, на улицах Затинной, Рыбацкой, Старореченской, Мервинской, Речной, Бутырки, проезде Речников, в микрорайоне Три богатыря и поселке Борки. Объекты также взяли на контроль на случай, если в районе затопления нужно будет отключить газ.
Дежурные бригады «Рязаньгоргаза» прошли дополнительные инструктажи по действиям в случае подтопления объектов.
«Для обеспечения надежного и безаварийного газоснабжения потребителей на предприятии сформирован аварийный запас необходимого оборудования и материалов. Подготовлена спецтехника и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций, проведена проверка технического состояния специализированного оборудования», — рассказали в пресс-службе организации.
Кроме того, газовики организовали дополнительные обходы трасс подземных газопроводов в зоне подтопления. В дни наиболее интенсивного таяния снега специалисты будут дежурить круглосуточно.
«В период паводка жители подтопляемых районов должны особенно строго соблюдать правила безопасности: не курить и не пользоваться электроприборами при запахе газа, о факте обнаружения утечки сообщить в аварийную службу по номеру 104», — отметил замгендиректора главный инженер Сергей Вишняков.