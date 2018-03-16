«Рязаньавтодор» наградил лучших волейболистов, футболистов и лыжников компании

Завершился очередной этап спартакиады среди сотрудников компании «Рязаньавтодор». В этот раз они соревновались в волейболе, футболе и лыжных гонках классическим ходом.
Лучшей в волейболе стала команда Сасовского ДРСУ, на втором месте — сборная управления АО «Рязаньавтодор», на третьем — коллектив Шацкого ДРСУ.
В футбол также выиграли представители Сасовского ДРСУ, вторым стало Шиловское ДРСУ, третьей — команда из Шацкого ДРСУ.
Спартакиада «Рязаньавтодора» стартовала 1 февраля. В ее программу входят соревнования по бильярду, волейболу, дартсу, настольному теннису, троеборью (подтягивание, отжимание на брусьях, стрельба), футболу и шахматам. Состязания планируют завершить 30 марта.