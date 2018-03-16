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19:13, 16 марта 2018 252
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Николай Любимов призвал рязанцев прийти на выборы

Николай Любимов призвал рязанцев прийти на выборы

Николай Любимов призвал рязанцев прийти на выборы. Текст обращение губернатора опубликован на сайте правительства области. RZN.info приводит его без изменений.

Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие друзья!

В воскресенье, 18 марта, нам предстоит избрать Президента Российской Федерации. По сути, этот выбор определит судьбу нашей страны на многие годы вперед, её социально-экономическое развитие, международный авторитет.

Только от нас всех — граждан России — зависит, кто будет во главе нашего государства.

Все мы заинтересованы в том, чтобы высший пост страны занял самый достойный, компетентный, честный человек, готовый отстаивать интересы нашей Родины, обеспечивать политическую стабильность, способный выполнять волю народа и оправдать его доверие.

В воскресенье мы должны выбрать то будущее, которое хотим для себя, для своих детей, своих внуков.

Я рассчитываю на вашу ответственную гражданскую позицию. Призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать. Это долг каждого из нас. Уверен, что вы сделаете правильный выбор.


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