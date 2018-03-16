Николай Любимов призвал рязанцев прийти на выборы. Текст обращение губернатора опубликован на
Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие друзья!
В воскресенье, 18 марта, нам предстоит избрать Президента Российской Федерации. По сути, этот выбор определит судьбу нашей страны на многие годы вперед, её социально-экономическое развитие, международный авторитет.
Только от нас всех — граждан России — зависит, кто будет во главе нашего государства.
Все мы заинтересованы в том, чтобы высший пост страны занял самый достойный, компетентный, честный человек, готовый отстаивать интересы нашей Родины, обеспечивать политическую стабильность, способный выполнять волю народа и оправдать его доверие.
В воскресенье мы должны выбрать то будущее, которое хотим для себя, для своих детей, своих внуков.
Я рассчитываю на вашу ответственную гражданскую позицию. Призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать. Это долг каждого из нас. Уверен, что вы сделаете правильный выбор.