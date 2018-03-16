Наталья Харибутова выплатила большую часть пятимиллионного штрафа за взятку

Бывший главный архитектор Рязани Наталья Харибутова выплатила часть штрафа за взятку. Об этом RZN.info сообщил ее адвокат Сергей Кочетков.
Харибутова уже отдала четыре миллиона из пяти. Оставшуюся сумму она будет выплачивать в рассрочку в течение 16 месяцев. При этом 1,5 миллиона, которые дочь осужденной оставляла в залог, вернули назад.
Ранее бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (часть 2, пункт «в» части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ) и