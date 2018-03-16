Столкнувшиеся фуры парализовали движение по Южной окружной. Фото

В пятницу, 16 марта, на Южной окружной дороге в Рязани столкнулись две фуры — Mercedes и Scania. Об этом сообщили пользователи группы «
ДТП произошло на мосту, в районе пересечения Куйбышевского и Ряжского шоссе. По словам очевидцев, большегрузы двигались в попутном направлении.
Как рассказал водитель Mercedes, он не соблюдал дистанцию и не смог вовремя остановить машину. Пытаясь уйти от столкновения, фура выехала на «встречку», где в этот момент не было автомобилей.
В результате у Mercedes оторвало дверь и смяло кабину. Отмечается, что сам водитель не пострадал.
«Из-за аварии, которая перекрыла обе полосы движения, в обоих направлениях скапливается серьезная пробка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД», — написал автор поста.
Фото пользователя Leon Gnusss