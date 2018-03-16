Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:29, 16 марта 2018 998
 0    0

Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео

Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео

Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео. Соответствующий ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 15 марта, на улице Каширина. Мусоровоз «спихнул» автомобиль Kia на обочину.

Видео Руслана Максимова


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:59, 16 марта 2018
Две рязанки на иномарках не поделили дорогу на улице Чкалова
9:32, 16 марта 2018
Под Рязанью фура протаранила «восьмерку»
8:29, 16 марта 2018
Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео
8:19, 16 марта 2018
В ночь на пятницу в Скопине сгорела квартира
8:07, 16 марта 2018
В Рязани неизвестные обстреляли автомобиль
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Рязанцы также могут пользоваться смартфонами, умными часами и другими устройствами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:25, 3 марта 2018 22 907
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 207
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 242
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 401
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
9:06, 3 марта 2018 17 552
На кругу у Мясокомбината пьяный водитель на «Лексусе» въехал в забор. Фото
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум