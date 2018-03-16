Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
Инцидент произошел в четверг, 15 марта, на улице Каширина. Мусоровоз «
Видео Руслана Максимова
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Момент ДТП с мусоровозом и иномаркой в центре Рязани попал на видео. Соответствующий ролик опубликовали в группе «
Инцидент произошел в четверг, 15 марта, на улице Каширина. Мусоровоз «
Видео Руслана Максимова
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