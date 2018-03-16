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20:46, 16 марта 2018 503
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Любимов прилетел на вертолете на открытие ФАПа в Сараевском районе

Любимов прилетел на вертолете на открытие ФАПа в Сараевском районе

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 16 марта, Николай Любимов посетил новый фельдшерский пункт в селе Алексеевка Сараевского района. Туда он прилетел на вертолете после проверки готовности области к весенним паводкам.

Губернатор отметил, что строительство ФАПов — это важная задача, поставленная президентом. «Он указал — мы выполняем», — сказал Любимов.

Село находится в 36 километрах от границы с Тамбовской областью, в нем есть асфальтированная дорога и автобусное сообщение. ФАП оснащен медицинским оборудованием и мебелью, отвечающим всем санитарным нормам. В нем имеются процедурный, прививочный и акушерский кабинеты, а также электрокардиограф, ручной аппарат для искусственной вентиляции легких, глюкометр.

Обслуживаться в сельской амбулатории будут 519 человек, в том числе 43 ребенка. Глава Сараевского района отметил, что лечиться в Алексеевку приезжают дети из Тамбовской области.

По словам медсестры, раньше в селе лечили в помещении местного клуба. «Сейчас ФАП работает уже два месяца. На работу ходим, как на праздник. Даже с Тамбовской области приезжают к нам за „неотложкой“», — рассказала она.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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