«Какая ты молодец!» Путин похвалил рязанку на форуме в Москве. Видео

Владимир Путин приехал на форум «Россия — страна возможностей!» поздравить победителей. Перед этим он встретился с «лучшими в свои направлениях»
Рязанка Анастасия Филиппова рассказала о центре оздоровительного массажа, который она открыла.
По ее словам, много знакомых девушки — слабовидящих и слепых — учатся в Кисловодске на массажистов. Но по возвращению в Рязань их не берут на работу.
«Мне показалось, что это странно. Потому что человек, который не видит, у него тактильное восприятие. То есть они круче, чем зрячие массажисты», — отметила она.
Филиппова открыла центр, где могут работать люди с ограниченными возможностями по здоровью.
Владимир Путин, в свою очередь, похвалил ее: «И объем работы есть? Какая ты молодец! Правда, честное слово!» и пожелал рязанке удачи.