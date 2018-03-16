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8:50, 16 марта 2018 1 048
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«Какая ты молодец!» Путин похвалил рязанку на форуме в Москве. Видео

«Какая ты молодец!» Путин похвалил рязанку на форуме в Москве. Видео

Владимир Путин приехал на форум «Россия — страна возможностей!» поздравить победителей. Перед этим он встретился с «лучшими в свои направлениях»

Рязанка Анастасия Филиппова рассказала о центре оздоровительного массажа, который она открыла.

По ее словам, много знакомых девушки — слабовидящих и слепых — учатся в Кисловодске на массажистов. Но по возвращению в Рязань их не берут на работу.

«Мне показалось, что это странно. Потому что человек, который не видит, у него тактильное восприятие. То есть они круче, чем зрячие массажисты», — отметила она.

Филиппова открыла центр, где могут работать люди с ограниченными возможностями по здоровью.

Владимир Путин, в свою очередь, похвалил ее: «И объем работы есть? Какая ты молодец! Правда, честное слово!» и пожелал рязанке удачи.


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2 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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