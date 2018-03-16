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22:08, 16 марта 2018 548
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Губернатор осмотрел сапожковский цех «Тяжпрессмаша». Фото

Губернатор осмотрел сапожковский цех «Тяжпрессмаша». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во время поездки в Сапожковский район 16 марта Николай Любимов осмотрел местный цех «Тяжпрессмаша».

Цех №27 производит оборудование для строительства скважин по добыче нефти и газа. В работе заняты 130 человек.

В 2016 году завод технически обновили — построили участок плазменной резки, где установили высокопроизводительное оборудование — машину термической резки «Кристалл» стоимостью более трех млн рублей и индукционную нагревательную установку «Элсит» за два млн рублей. Техника позволяет резать листовой металл, используя сжатый воздух в качестве плазмообразующего газа.

В 2017 году на предприятие направили инвестиции — пять млн рублей, а объем отгруженной продукции и выполненных работ составил 250 млн рублей. В 2018 году производительность цеха планируют увеличить на 5%.

«Предприятие в 90-х прекратило существование, нынешний гендиректор „Тяжпрессмаша“ восстановил его с нуля, дал людям рабочие места, возможность получать достойную зарплату. Такие предприятия нужны в наших районных центрах», — отметил губернатор.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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