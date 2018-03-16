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1:36, 16 марта 2018 121
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Голевой пас рязанца Кучаева помог ЦСКА пройти «Лион» в Лиге Европы

Голевой пас рязанца Кучаева помог ЦСКА пройти «Лион» в Лиге Европы

Голевой пас Константина Кучаева помог ЦСКА пройти «Лион» в Лиге Европы УЕФА. Ответный матч одной восьмой турнира закончился победой «армейцев» со счетом 3:2.

Первым во встрече отличился Александр Головин — полузащитник обводящим ударом послал мяч в ворота французов на 39-й минуте.

Хозяева смогли сравнять счет на 58-й минуте — забил Максвел Корне. При этом судьи не заметили, что перед голевым пасом мяч покинул поле.

Игроки ЦСКА не стали отсиживаться в обороне: уже через две минуты «армейцы» вышли вперед: фланговый прострел Кирилла Набабкина замкнул Ахмед Муса. Еще через четыре минуты подопечные Виктора Гончаренко оформили третий гол: Кучаев получил в штрафной пас от Алана Дзагоева и переправил в центр на Понтуса Вернблума. Швед не промахнулся — 3:1.

На 71-й минуте Лион смог отыграть один мяч — Мариано Диаз с лета замкнул подачу с фланга. Счет по итогам двух матчей сравнялся — 3:3, но ЦСКА проходил дальше за счет большего количества голов в гостях.

За оставшееся время французы забить не смогли. «Армейцы» вышли в одну четвертую Лиги Европы и остались единственным российским клубом в турнире.

Напомним, в прошлом раунде Кучаев также отличился голевым пасом. После его передачи ворота «Црвены Звезды» распечатал Дзагоев. Осенью, в групповом этапе Лиги Чемпионов рязанец забил одному из сильнейших вратарей мира — голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду дэ Хеа.

Фото ПФК ЦСКА


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