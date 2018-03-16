Голевой пас рязанца Кучаева помог ЦСКА пройти «Лион» в Лиге Европы

Голевой пас Константина Кучаева помог ЦСКА пройти «Лион» в Лиге Европы УЕФА. Ответный матч одной восьмой турнира закончился победой «армейцев» со счетом 3:2.
Первым во встрече отличился Александр Головин — полузащитник обводящим ударом послал мяч в ворота французов на 39-й минуте.
Хозяева смогли сравнять счет на 58-й минуте — забил Максвел Корне. При этом судьи не заметили, что перед голевым пасом мяч покинул поле.
Игроки ЦСКА не стали отсиживаться в обороне: уже через две минуты «армейцы» вышли вперед: фланговый прострел Кирилла Набабкина замкнул Ахмед Муса. Еще через четыре минуты подопечные Виктора Гончаренко оформили третий гол: Кучаев получил в штрафной пас от Алана Дзагоева и переправил в центр на Понтуса Вернблума. Швед не промахнулся — 3:1.
На 71-й минуте Лион смог отыграть один мяч — Мариано Диаз с лета замкнул подачу с фланга. Счет по итогам двух матчей сравнялся — 3:3, но ЦСКА проходил дальше за счет большего количества голов в гостях.
За оставшееся время французы забить не смогли. «Армейцы» вышли в одну четвертую Лиги Европы и остались единственным российским клубом в турнире.
Напомним, в прошлом раунде Кучаев также отличился голевым пасом. После его передачи ворота «Црвены Звезды»
Фото ПФК ЦСКА