Председатель городской думы Владислав Фролов призвал рязанцев прийти на выборы президента России.
«Наш гражданский долг — прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. Этот день во многом определит будущее России, и граждане не могут оставаться в стороне от этого поистине исторического процесса, — заявил глава города. — Для меня, для моей семьи важно принять участие в выборах, надеюсь, мое мнение разделяет и большинство рязанцев».
В воскресенье, 18 марта, избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.