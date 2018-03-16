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15:35, 16 марта 2018 390
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Фролов призвал рязанцев прийти на выборы

Фролов призвал рязанцев прийти на выборы

Председатель городской думы Владислав Фролов призвал рязанцев прийти на выборы президента России.

«Наш гражданский долг — прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. Этот день во многом определит будущее России, и граждане не могут оставаться в стороне от этого поистине исторического процесса, — заявил глава города. — Для меня, для моей семьи важно принять участие в выборах, надеюсь, мое мнение разделяет и большинство рязанцев».

В воскресенье, 18 марта, избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.


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