Жители Путятинского района попросили Фомина помочь в ремонте дороги и благоустройстве кладбища

В среду, 14 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел прием граждан в общественной приемной в Путятинском районе.
Местная жительница Надежда Копьева сообщила ему о необходимости ремонта дороги до села Тырница. Она отметила, что люди живут здесь только летом, однако плохая дорога стала для них «серьезной проблемой».
Глава администрации района Валерий Рябков пояснил, деньги на ремонт предусмотрены в бюджете текущего года. «Будет проведен аукцион по определению подрядчика, и к сезону дорогу приведут в порядок», — сказал он.
Женщина также рассказала, что долго не может договориться с энергетиками о том, чтобы они спилили дерево на бесхозном участке. Из-за него в ветреную погоду провода искрят и замыкают, в доме часто отключается электричество. По этому вопросу Фомин пообещал оказать содействие.
Жительница Путятина Людмила Михеева обратилась к депутату с вопросом о благоустройстве кладбища в селе Воршево. Как разъяснил глава облдумы, решить этот вопрос можно через участие в программе «Муниципальные инициативы».
Местный активист Михаил Зябочкин говорил с Фоминым о безопасности дорожного движения. По словам мужчины, через Путятино проходит трасса М-5, недавно ее реконструировали, но собственник не предусмотрел ремонт тротуаров. Он также попросил содействия в установке камеры видеонаблюдения на наиболее сложном участке дороги, где часто случаются аварии. Депутат подчеркнул, что по обозначенным проблемам сделает запрос в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.