Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:00, 15 марта 2018 682
 0    0

Жители Путятинского района попросили Фомина помочь в ремонте дороги и благоустройстве кладбища

Жители Путятинского района попросили Фомина помочь в ремонте дороги и благоустройстве кладбища

В среду, 14 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел прием граждан в общественной приемной в Путятинском районе.

Местная жительница Надежда Копьева сообщила ему о необходимости ремонта дороги до села Тырница. Она отметила, что люди живут здесь только летом, однако плохая дорога стала для них «серьезной проблемой».

Глава администрации района Валерий Рябков пояснил, деньги на ремонт предусмотрены в бюджете текущего года. «Будет проведен аукцион по определению подрядчика, и к сезону дорогу приведут в порядок», — сказал он.

Женщина также рассказала, что долго не может договориться с энергетиками о том, чтобы они спилили дерево на бесхозном участке. Из-за него в ветреную погоду провода искрят и замыкают, в доме часто отключается электричество. По этому вопросу Фомин пообещал оказать содействие.

Жительница Путятина Людмила Михеева обратилась к депутату с вопросом о благоустройстве кладбища в селе Воршево. Как разъяснил глава облдумы, решить этот вопрос можно через участие в программе «Муниципальные инициативы».

Местный активист Михаил Зябочкин говорил с Фоминым о безопасности дорожного движения. По словам мужчины, через Путятино проходит трасса М-5, недавно ее реконструировали, но собственник не предусмотрел ремонт тротуаров. Он также попросил содействия в установке камеры видеонаблюдения на наиболее сложном участке дороги, где часто случаются аварии. Депутат подчеркнул, что по обозначенным проблемам сделает запрос в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:50, 15 марта 2018
Мы решаем судьбу страны, судьбу государства, судьбу нашего общества — Ковалев
18:00, 15 марта 2018
Жители Путятинского района попросили Фомина помочь в ремонте дороги и благоустройстве кладбища
14:11, 15 марта 2018
Москва вышлет британских дипломатов 1
12:32, 14 марта 2018
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
10:50, 14 марта 2018
Бывшего мэра Рязани Провоторова потребовали признать банкротом 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 24 100
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 821
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 094
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 186
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 355
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум