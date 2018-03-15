Рязанские врачи удалили пациенту опухоль через нос

В рязанской ОКБ пациенту через нос удалили опухоль гипофиза — части головного мозга, которая отвечает за выработку гормонов. Об этом
Несколько лет назад мужчина пожаловался на ухудшение зрения. У него диагностировали опухоль.
По словам врача-нейрохирурга Андрея Косолапова, раньше врачам нужно было делать трепанацию черепа и «обходить» основные сосудистые образования. Он уточнил, что новые технологии минимизирует контакт со сложными структурами мозга, и пациент только почувствует заложенность носа.
«Малоинвазивные — это технологии, которые минимально травмируют пациента во время операции. В этот раз специалисты использовали эндоскоп и навигационное оборудование. Действия при таком оперативном вмешательстве врачи видят на экране монитора», — рассказали в минздраве.
Врачей ОКБ консультировал Андрей Григорьев, заведующий нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
«Врач, который удаляет опухоль через нос, должен обладать профессиональными навыками на очень высоком уровне, — отметил Андрей Григорьев, — мы заходим к основанию черепа через носовую полость, там делаем небольшую трепанацию и удаляем аденому. Это очень тонкая работа, но она значительно нивелирует тяжесть послеоперационного периода. Показатель удачной операции — восстановление зрения пациента».
Ранее медики ОКБ