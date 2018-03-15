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12:28, 15 марта 2018 1 365
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Рязанские врачи удалили пациенту опухоль через нос

Рязанские врачи удалили пациенту опухоль через нос

Фото: Pixabay.com

В рязанской ОКБ пациенту через нос удалили опухоль гипофиза — части головного мозга, которая отвечает за выработку гормонов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Несколько лет назад мужчина пожаловался на ухудшение зрения. У него диагностировали опухоль.

По словам врача-нейрохирурга Андрея Косолапова, раньше врачам нужно было делать трепанацию черепа и «обходить» основные сосудистые образования. Он уточнил, что новые технологии минимизирует контакт со сложными структурами мозга, и пациент только почувствует заложенность носа.

«Малоинвазивные — это технологии, которые минимально травмируют пациента во время операции. В этот раз специалисты использовали эндоскоп и навигационное оборудование. Действия при таком оперативном вмешательстве врачи видят на экране монитора», — рассказали в минздраве.

Врачей ОКБ консультировал Андрей Григорьев, заведующий нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

«Врач, который удаляет опухоль через нос, должен обладать профессиональными навыками на очень высоком уровне, — отметил Андрей Григорьев, — мы заходим к основанию черепа через носовую полость, там делаем небольшую трепанацию и удаляем аденому. Это очень тонкая работа, но она значительно нивелирует тяжесть послеоперационного периода. Показатель удачной операции — восстановление зрения пациента».

Ранее медики ОКБ удалили пациенту опухоль через бровь.


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