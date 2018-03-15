В Рязани во второй раз пройдет турнир по бодибилдингу Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Об этом RZN.info сообщил организатор Алексей Шаев.
Соревнования пройдут в субботу 24 марта, в 13:00 в доме культуры РГАТУ на улице Костычева №1.
Около сотни участников из Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Нижегородской, Владимирской областей и стран ближнего зарубежья будут состязаться в нескольких категориях.
Призовой фонд турнира составит 370 000 рублей. По словам организаторов, это самая большая сумма на турнирах ЦФО в этом году.
Кроме того, для победителей и призеров подготовили эксклюзивные кубки и сувениры.
Приобрести билеты на кубок можно в магазинах «Мускул шоп», ТЦ «Алина» и «Лайм»; фитнес-клубах «Fit profi», «Fit level» и «Fit home»; а также фитнес-центрах «Арта» и «Графит». Стоимость от 500 до 700 рублей.
Для участия в соревнованиях нужно до 20 марта 2018 года оправить заявку на электронную почту
Стартовый взнос для участников соревнований — 1000 рублей.
«Чтобы судейство было максимально объективным половина судей будут представлять Рязанскую область, а другая — соседние регионы. Члены жюри — это прошедшие специальное обучение и имеющие квалификацию судьи титулованные спортсмены, чемпионы Европы, России», — отметил Алексей Шаев.