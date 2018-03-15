Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:07, 15 марта 2018 427
 0    0

В Рязани во второй раз пройдет турнир по бодибилдингу Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

В Рязани во второй раз пройдет турнир по бодибилдингу Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

В Рязани во второй раз пройдет турнир по бодибилдингу Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки. Об этом RZN.info сообщил организатор Алексей Шаев.

Соревнования пройдут в субботу 24 марта, в 13:00 в доме культуры РГАТУ на улице Костычева №1.

Около сотни участников из Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Нижегородской, Владимирской областей и стран ближнего зарубежья будут состязаться в нескольких категориях.

Призовой фонд турнира составит 370 000 рублей. По словам организаторов, это самая большая сумма на турнирах ЦФО в этом году.

Кроме того, для победителей и призеров подготовили эксклюзивные кубки и сувениры.

Приобрести билеты на кубок можно в магазинах «Мускул шоп», ТЦ «Алина» и «Лайм»; фитнес-клубах «Fit profi», «Fit level» и «Fit home»; а также фитнес-центрах «Арта» и «Графит». Стоимость от 500 до 700 рублей.

Для участия в соревнованиях нужно до 20 марта 2018 года оправить заявку на электронную почту sanremo987@yandex.ru. Подробнее читайте в группе «ВКонтакте».

Стартовый взнос для участников соревнований — 1000 рублей.

«Чтобы судейство было максимально объективным половина судей будут представлять Рязанскую область, а другая — соседние регионы. Члены жюри — это прошедшие специальное обучение и имеющие квалификацию судьи титулованные спортсмены, чемпионы Европы, России», — отметил Алексей Шаев.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:01, 15 марта 2018
В Рязани ввели режим повышенной готовности
12:34, 15 марта 2018
Сбежавшего пациента касимовской лечебницы нашли в психбольнице Башкирии
12:29, 15 марта 2018
Пропавшую 17-летнюю жительницу Кирова нашли в Рязани
12:28, 15 марта 2018
Рязанские врачи удалили пациенту опухоль через нос
12:11, 15 марта 2018
В Сасове юноша ограбил супермаркет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 23 969
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 764
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 014
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 127
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 315
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум