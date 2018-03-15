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19:30, 15 марта 2018 212
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В Рязани открыли мемориальную доску Героям Советского Союза. Фото

В Рязани открыли мемориальную доску Героям Советского Союза. Фото

Фото: Администрация Рязани

В Рязани открыли мемориальную доску Героям Советского Союза — учителю и ученикам гимназии №2. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Торжественное открытие, в котором поучаствовали родственники прославленных рязанцев, руководители и представители ветеранских и общественных организаций, детско-юношеского центра «Звезда», учащиеся и педагоги гимназии, состоялось в четверг, 15 марта.

На мраморной доске увековечили имена героев-рязанцев Ивана Огнева — командира 764-го стрелкового полка 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии; Ильи Андрианова — летчика-истребителя, командира эскадрильи 153-го гвардейского истребительного авиационного полка; Николая Стройкова — летчика-истребителя, командира эскадрильи 213-го гвардейского истребительного авиационного полка; Станислава Самсонова — офицера-подводника, командира электромеханической боевой части атомной подводной лодки.


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