В Рязани открыли мемориальную доску Героям Советского Союза. Фото

В Рязани открыли мемориальную доску Героям Советского Союза — учителю и ученикам гимназии №2. Об этом сообщили на
Торжественное открытие, в котором поучаствовали родственники прославленных рязанцев, руководители и представители ветеранских и общественных организаций, детско-юношеского центра «Звезда», учащиеся и педагоги гимназии, состоялось в четверг, 15 марта.
На мраморной доске увековечили имена героев-рязанцев Ивана Огнева — командира 764-го стрелкового полка 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии; Ильи Андрианова — летчика-истребителя, командира эскадрильи 153-го гвардейского истребительного авиационного полка; Николая Стройкова — летчика-истребителя, командира эскадрильи 213-го гвардейского истребительного авиационного полка; Станислава Самсонова — офицера-подводника, командира электромеханической боевой части атомной подводной лодки.