Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 15 марта 2018 478
 0    0

В Милославском районе мужчина получил срок за кражу кастрюли

В Милославском районе мужчина получил срок за кражу кастрюли

В Милославском районе мужчина получил срок за кражу кастрюли. Об этом пишет издательство «Пресса».

Местная жительница, уезжая из дома, отдала ключи матери подсудимого, чтобы та присматривала за жильем. Пьяный мужчина, воспользовавшись ключом, без труда попал в дом и вынес две кастрюли и 40-литровую флягу, а также набор инструментов.

Таким образом, он причинил потерпевшей имущественный ущерб на сумму 6584 рубля.

Суд признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ и назначил ему один год условно.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:49, 15 марта 2018
В России в разы увеличат штрафы для авиадебоширов
14:34, 15 марта 2018
Рязанские туры выходного дня представили на международной выставке
13:55, 15 марта 2018
Ликвидированный спецназом «кораблинский стрелок» несколько дней не выходил из запоя
13:45, 15 марта 2018
В Милославском районе мужчина получил срок за кражу кастрюли
13:29, 15 марта 2018
Рязанский бензин АИ-98 оказался самым дорогим в ЦФО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 24 005
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 781
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 045
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 134
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 320
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум