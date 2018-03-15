В Милославском районе мужчина получил срок за кражу кастрюли. Об этом пишет издательство «
Местная жительница, уезжая из дома, отдала ключи матери подсудимого, чтобы та присматривала за жильем. Пьяный мужчина, воспользовавшись ключом, без труда попал в дом и вынес две кастрюли и 40-литровую флягу, а также набор инструментов.
Таким образом, он причинил потерпевшей имущественный ущерб на сумму 6584 рубля.
Суд признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ и назначил ему один год условно.