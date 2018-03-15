В четверг, 15 марта, Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище. На Центральной аллее кладбища установили два шатра для родственников и учеников артиста, передает
Перед прощанием священник провел заупокойную службу. Табакова похоронили рядом с народными артистами СССР Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным, а также художником Ильей Глазуновым.
«Табаков был обласкан судьбой, но учил своих учеников быть жесткими, потому что жизнь подчас серьезно бьет, — сказал на церемонии режиссер Владимир Меньшов — С трудом понимаю, как мы будем жить без него, он так много значил в жизни зрителей, что мы будем долго привыкать к его отсутствию».
Коллеги, друзья и поклонники
Напомним, Олег Табаков
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