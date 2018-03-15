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16:58, 15 марта 2018 863
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Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище

Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище

В четверг, 15 марта, Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище. На Центральной аллее кладбища установили два шатра для родственников и учеников артиста, передает ТАСС.

Перед прощанием священник провел заупокойную службу. Табакова похоронили рядом с народными артистами СССР Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным, а также художником Ильей Глазуновым.

«Табаков был обласкан судьбой, но учил своих учеников быть жесткими, потому что жизнь подчас серьезно бьет, — сказал на церемонии режиссер Владимир Меньшов — С трудом понимаю, как мы будем жить без него, он так много значил в жизни зрителей, что мы будем долго привыкать к его отсутствию».

Коллеги, друзья и поклонники прощались с артистом в МХТ имени Чехова. Красные розы к гробу Табакова принес Владимир Путин.

Напомним, Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

Фото сайта Московского театра Олега Табакова


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