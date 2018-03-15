Суд изменил решение и выпустил на свободу убившую мужа рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального облсуда.
В феврале 2017 года супруги и их знакомый выпивали у себя дома. Между парой произошла ссора, во время которой мужчина начал избивать жену. Она в ответ несколько раз
Рязанка частично признала свою вину. Суд
Рязанский областной суд изменил решение районного суда, переквалифицировав действия осужденной на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год и 10 месяцев.
Осужденную освободили «в связи с поглощением назначенного наказания отбытым сроком содержания под стражей», а также снизили сумму о взыскании морального вреда до одного миллиона рублей.