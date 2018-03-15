Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:01, 15 марта 2018 936
 0    0

Суд изменил решение и выпустил на свободу убившую мужа рязанку 1

Суд изменил решение и выпустил на свободу убившую мужа рязанку

Суд изменил решение и выпустил на свободу убившую мужа рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального облсуда.

В феврале 2017 года супруги и их знакомый выпивали у себя дома. Между парой произошла ссора, во время которой мужчина начал избивать жену. Она в ответ несколько раз ударила его ножом в ногу и один раз — в сердце. Потерпевший скончался на месте.

Рязанка частично признала свою вину. Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима по части 1 статьи 105 УК РФ, а также взыскал моральный вред на общую сумму 2,1 млн рублей.

Рязанский областной суд изменил решение районного суда, переквалифицировав действия осужденной на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год и 10 месяцев.

Осужденную освободили «в связи с поглощением назначенного наказания отбытым сроком содержания под стражей», а также снизили сумму о взыскании морального вреда до одного миллиона рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:10, 15 марта 2018
RZN.info публикует интервью с соседкой «кораблинского стрелка». Видео
17:36, 15 марта 2018
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:01, 15 марта 2018
Суд изменил решение и выпустил на свободу убившую мужа рязанку 1
16:58, 15 марта 2018
Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище
16:44, 15 марта 2018
Появились фотографии с места ликвидации «кораблинского стрелка»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 24 066
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 804
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 080
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 166
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 342
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум