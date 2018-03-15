«Северная компания» завершает строительство нового торгового центра в Песочне. В 2018 году
«Сегодня в ЖК „Северный“ благоустроен первый двор, высажены хвойные аллеи, установлены фонари „теплого света“, большой детский городок с „кораблем“ посередине, спортивные площадки с тренажерами, — говорится в пресс-релизе. — Почти завершено строительство торгового центра с супермаркетом, промтоварными магазинами и аптекой, который должен открыться летом 2018 года. После этого жителям не нужно будет удаляться от дома для покупок. А чуть в стороне „Северная компания“ уже запланировала строительство первого детского сада Олимпийского городка».