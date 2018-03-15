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13:14, 15 марта 2018 739

«Северная компания» завершает строительство нового торгового центра в Песочне

«Северная компания» завершает строительство нового торгового центра в Песочне

«Северная компания» завершает строительство нового торгового центра в Песочне. В 2018 году жилой комплекс «Северный», который расположен за дворцом спорта в Дашково-Песочне, станет еще удобнее, рассказала пресс-служба застройщика.

«Сегодня в ЖК „Северный“ благоустроен первый двор, высажены хвойные аллеи, установлены фонари „теплого света“, большой детский городок с „кораблем“ посередине, спортивные площадки с тренажерами, — говорится в пресс-релизе. — Почти завершено строительство торгового центра с супермаркетом, промтоварными магазинами и аптекой, который должен открыться летом 2018 года. После этого жителям не нужно будет удаляться от дома для покупок. А чуть в стороне „Северная компания“ уже запланировала строительство первого детского сада Олимпийского городка».


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2 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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