Сбежавшего пациента касимовской лечебницы нашли в психбольнице Башкирии

Сбежавший пациент касимовской лечебницы нашелся в психиатрической больнице Башкирии. Об этом сообщила
Известно, что мужчина уроженец Тюменской области. Там его признали недееспособным и отправили в Касимовский район на лечение. Однако он сбежал из межучреждения и находился в розыске целый год. После этого райсуд признал его безвременно отсутствующим.
Однако позже в суд пришло сообщение от сотрудников психбольницы Башкирии, которые попросили отменить решение о признании мужчины безвременно отсутствующим. Оказалось, что тюменец совершил на территории республики преступление, после которого его направили на принудительное лечение. Сам сбежавший пациент поддержал обращение.
Касимовский райсуд удовлетворил заявленные требования.