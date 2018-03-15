RZN.info публикует интервью с соседкой «кораблинского стрелка». Видео

Соседка рассказала о погибшем «кораблинском стрелке» Николае Круглове. По ее словам, «все у них было хорошо».
Женщина рассказала, что Круглов расписался с женой, дочка которой выпивала. «Всю зиму они тут пили, вот он получил стресс и запил на три дня».
По ее словам, «не надо было вызывать милицию, успокоился бы может».
В прошлом стрелок служил в горящих точках. Про гранату, которой мужчина
В среду, 14 марта, в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района 55-летний мужчина стрелял в своем дворе. По данным RZN.info, причиной происшествия стал конфликт с падчерицей, также
После этого он угрожал своей жене. Когда мужчина начал стрелять в правоохранителей, его
По факту происшествия