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18:10, 15 марта 2018 856
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RZN.info публикует интервью с соседкой «кораблинского стрелка». Видео

RZN.info публикует интервью с соседкой «кораблинского стрелка». Видео

Соседка рассказала о погибшем «кораблинском стрелке» Николае Круглове. По ее словам, «все у них было хорошо».

Женщина рассказала, что Круглов расписался с женой, дочка которой выпивала. «Всю зиму они тут пили, вот он получил стресс и запил на три дня».

По ее словам, «не надо было вызывать милицию, успокоился бы может».

В прошлом стрелок служил в горящих точках. Про гранату, которой мужчина угрожал полицейским, соседка ничего не знала.

В среду, 14 марта, в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района 55-летний мужчина стрелял в своем дворе. По данным RZN.info, причиной происшествия стал конфликт с падчерицей, также употреблявшей алкоголь. Ранее сообщалось, что Круглов стрелял в девушку, но не попал.

После этого он угрожал своей жене. Когда мужчина начал стрелять в правоохранителей, его ликвидировали ответным огнем.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.


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