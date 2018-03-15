Рязанский бензин АИ-98 оказался самым дорогим в ЦФО. Данные мониторинга цен на этот вид топлива впервые распространил «Рязаньстат».
Средняя стоимость литра бензина АИ-98 — 47 рублей и 19 копеек, это на 3,91 рубля больше, чем в Ярославской области.
При этом цены на бензин не меняются уже больше месяца.
АИ-92 и АИ-95 стоит 37,49 и 40,27 рублей соответственно. Солярка за неделю подорожала на шесть копеек, до 39,51 рублей.
Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 и АИ-95 также остались на 11-х местах.
По дороговизне дизтоплива область поднялась на 11-е место.