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13:29, 15 марта 2018 364
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Рязанский бензин АИ-98 оказался самым дорогим в ЦФО

Рязанский бензин АИ-98 оказался самым дорогим в ЦФО

Рязанский бензин АИ-98 оказался самым дорогим в ЦФО. Данные мониторинга цен на этот вид топлива впервые распространил «Рязаньстат».

Средняя стоимость литра бензина АИ-98 — 47 рублей и 19 копеек, это на 3,91 рубля больше, чем в Ярославской области.

При этом цены на бензин не меняются уже больше месяца.

АИ-92 и АИ-95 стоит 37,49 и 40,27 рублей соответственно. Солярка за неделю подорожала на шесть копеек, до 39,51 рублей.

Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 и АИ-95 также остались на 11-х местах.

По дороговизне дизтоплива область поднялась на 11-е место.


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