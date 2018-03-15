Рязанец отсудил деньги у водителя, устроившего ДТП

Рязанец отсудил деньги у водителя, который устроил ДТП с тремя машинами на трассе Рыбное-Новоселки. Об этом сообщила
Авария произошла в январе 2017 года. Известно, что ответчик превысил скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с истцом, а также с припаркованным у обочины автомобилем.
В результате ДТП машина пострадавшего получила механические повреждения, а размер ущерба составил 698 тысяч рублей. Страховая компания выплатила ему 400 тысяч, поэтому мужчина попросил суд взыскать с виновника происшествия еще 298 тысяч, а также 31 437 рублей за судебные расходы.
Ответчик не согласился с требованиями истца, проведенная судебная экспертиза показала, что «стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца значительно превышает его доаварийную стоимость».
В итоге с ответчика взыскали 225 586 рублей за материальный ущерб и 17 812 рублей за судебные расходы.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.