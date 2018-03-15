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10:12, 15 марта 2018 569
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Рязанец отсудил деньги у водителя, устроившего ДТП

Рязанец отсудил деньги у водителя, устроившего ДТП

Фото: Pixabay.com

Рязанец отсудил деньги у водителя, который устроил ДТП с тремя машинами на трассе Рыбное-Новоселки. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Авария произошла в январе 2017 года. Известно, что ответчик превысил скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с истцом, а также с припаркованным у обочины автомобилем.

В результате ДТП машина пострадавшего получила механические повреждения, а размер ущерба составил 698 тысяч рублей. Страховая компания выплатила ему 400 тысяч, поэтому мужчина попросил суд взыскать с виновника происшествия еще 298 тысяч, а также 31 437 рублей за судебные расходы.

Ответчик не согласился с требованиями истца, проведенная судебная экспертиза показала, что «стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца значительно превышает его доаварийную стоимость».

В итоге с ответчика взыскали 225 586 рублей за материальный ущерб и 17 812 рублей за судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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