Рязанцев попросили не оставлять машины на проезжей части в ночь на пятницу

Рязанцев попросили не оставлять машины на проезжей части. Об этом сообщили на
В ночь на четверг, 15 марта, 74 единицы техники вывезли снег с улиц Соборной, Вокзальной, Радищева, Вознесенской, павлова, Есенина, Южного Промузла и площади Соборной.
Днем во всех районах Рязани уборка продолжилась. В очистке улиц участвовали 250 человек.
В ночь на пятницу, 16 марта, с 22:00 до 6:00 снег вывезут с улиц Маяковского, Ленина, Радищева, Горького, Николодворянской, Почтовой, Полонского Первомайского проспекта. От снега очистят также остановки, расположенные на протяжении этих улиц.
Автовладельцев попросили соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.