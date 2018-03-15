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19:52, 15 марта 2018 426
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Рязанцев попросили не оставлять машины на проезжей части в ночь на пятницу

Рязанцев попросили не оставлять машины на проезжей части в ночь на пятницу

Фото: Администрация Рязани

Рязанцев попросили не оставлять машины на проезжей части. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В ночь на четверг, 15 марта, 74 единицы техники вывезли снег с улиц Соборной, Вокзальной, Радищева, Вознесенской, павлова, Есенина, Южного Промузла и площади Соборной.

Днем во всех районах Рязани уборка продолжилась. В очистке улиц участвовали 250 человек.

В ночь на пятницу, 16 марта, с 22:00 до 6:00 снег вывезут с улиц Маяковского, Ленина, Радищева, Горького, Николодворянской, Почтовой, Полонского Первомайского проспекта. От снега очистят также остановки, расположенные на протяжении этих улиц.

Автовладельцев попросили соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.


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