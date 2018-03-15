При покупке квартиры в ЖК «Голицын» рязанцы смогут получить кладовку в подарок

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Как рассказал застройщик, привлекательным для для покупателей ЖК «Голицын» делают несколько детских садов, школа, спортивные и детские площадки на территории квартала и хорошая транспортная доступность.
«Только в новом доме жилого комплекса „Голицын“ при покупке квартиры можно дополнительно получить кладовку! Рязанцы смогут сэкономить полезную площадь своей квартиры и хранить все необходимые, но абсолютно неуместные в квартире вещи, в кладовых помещениях на этаже», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на этапе старта покупатели могут «получить лучшие цены за квадратный метр». Завершение проекта строительства планируется меньше чем через два года.
«Благодаря применению новой технологии строительства, успешно протестированной на ЖК „Фамилия“, ГК „ЕДИНСТВО“ удалось добиться повышения темпов строительства, дом будет возведен значительно быстрее», — добавили в пресс-службе застройщика.
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Застройщик ООО «Эверест». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство №62-29-215-2017 от «21» ноября 2017 года. Проектная декларация опубликована на