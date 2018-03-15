На улице Каширина в Рязани мусоровоз «спихнул» легковушку на обочину. Видео

Утром в четверг, 15 марта, на улице Каширина мусоровоз «спихнул» легковую машину на обочину. Видео опубликовали в группе «
Подробностей ДТП пока нет.
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Утром в четверг, 15 марта, на улице Каширина мусоровоз «спихнул» легковую машину на обочину. Видео опубликовали в группе «
Подробностей ДТП пока нет.
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