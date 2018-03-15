Металлодетекторы и электронные урны. Рязанцам рассказали о безопасности на выборах

В четверг, 15 марта, в рязанском облизбиркоме прошел брифинг по безопасности на избирательных участках. Мероприятие вел зампредседателя приемной участковой комиссии Дмитрий Боков. По его словам, на выборах будут полицейские с ручными металлодетекторами.
«В Рязани предусмотрено 112 зданий, в которых размещены 190 избирательных участков», — отметил Боков.
Он отметил, что семь из них оснастят рамками металлодетектора. На случай чрезвычайных ситуаций подготовили резервные помещения, передвижные пункты для голосования и дополнительные генераторы для подачи электричества и резервные каналы связи с ЦИК. Также в день выборов будут работать электронные урны для подсчета голосов (КОИБ).
Напомним, выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.