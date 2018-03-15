Любимов обсудил производство детских автокресел в регионе с главой Минпромторга России

Николай Любимов встретился с главой Минпромторга России Дмитрием Колобовым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Встреча состоялась в четверг, 15 марта, в рамках визита Колобова в регион с рабочей поездкой. Любимов сообщил главе Минпромторга о создании в Рязанской области предприятия по производству детских автокресел.

Губернатор обратил внимание Колобова на необходимость сертификации на автомобильные кресла, которые поступают в Россию из-за границы, поскольку на данный момент продукция продается по сертификатам, полученным в странах-производителях.

«Мы уже озвучивали эти вопросы, они требуют принятия решения на федеральном уровне, — сказал Николай Любимов. — Устранение этого неравенства поможет выявить проблемные моменты с качеством тех автокресел, которые поставляются из других стран, повысится безопасность автоперевозок наших детей, а отечественные производители окажутся в равных условиях с иностранными компаниями. Надеюсь, позиция Минпромторга России здесь будет схожа с нашей».

Колобов подчеркнул, что ведомству известно о проблеме и решением этого вопроса уже занимаются.

«Вопрос сертификации продукции, особенно таких важных изделий как автокресла для детей, которые обеспечивают безопасность нашего подрастающего поколения, находятся у нас в работе, — сказал Дмитрий Колобов. — Мы изучили всю проблематику и понимаем, что процесс может быть не такой быстрый, как этого хотелось бы, поскольку законодательство в этой сфере регулируется вместе с нашими коллегами по евразийскому экономическому союзу. Но мы работаем в этом направлении».

Как отметил глава Минпромторга, обсуждается также вопрос повышения требований к российской продукции до европейского уровня.