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16:23, 15 марта 2018 894
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Рязанцам на билетах напомнили о блокировке карт «Электронная Рязань» 1

Рязанцам на билетах напомнили о блокировке карт «Электронная Рязань»

С четверга, 15 марта, на билетах пассажиров льготных категорий появились напоминания об окончании действия карт «Электронная Рязань». Транспортные карты заблокируют 1 мая. Об этом сообщил оператор АСОП.

За новыми бесплатными картами горожанам, имеющим право на льготный проезд, нужно обращаться в территориальные отделения МФЦ, а школьникам и студентам — в учебные заведения.

Транспортные карты «Электронная Рязань» выпустили в обращение в 2013 году на пять лет. С 1 января их начали точечно блокировать.

Ранее сообщалось, что «УмКа» изменит наклейки на общественном транспорте Рязани.

Фото сайта «Карта УмКа»


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Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

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