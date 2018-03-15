Рязанцам на билетах напомнили о блокировке карт «Электронная Рязань»

С четверга, 15 марта, на билетах пассажиров льготных категорий появились напоминания об окончании действия карт «Электронная Рязань». Транспортные карты заблокируют 1 мая. Об этом сообщил оператор АСОП.
За новыми бесплатными картами горожанам, имеющим право на льготный проезд, нужно обращаться в территориальные отделения МФЦ, а школьникам и студентам — в учебные заведения.
Транспортные карты «Электронная Рязань» выпустили в обращение в 2013 году на пять лет. С 1 января их начали точечно блокировать.
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