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17:06, 15 марта 2018 1 085
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Двое рязанцев избили и изнасиловали девушку 2

Двое рязанцев избили и изнасиловали девушку

Двое 21-летний рязанцев избили и изнасиловали девушку в Москве. Об этом со ссылкой на полицию передает агентство городских новостей «Москва».

Известно, что молодые люди устроились в столице дорожными рабочими. В субботу, 10 марта, они выпивали вместе с 24-летней девушкой в подъезде дома на улице Большая Косинская.

По информации агентства, москвичка стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагонадежная мама. Один из местных жителей заметил, как она сидела в подъезде «в шоковом состоянии».

Приехавшим полицейским пострадавшая рассказала, что после ухода собутыльников у нее пропал телефон. Только посмотрев записи с камер наблюдения, оперативники узнали, что двое молодых людей избили девушку, а затем по очереди ее изнасиловали. Сама москвичка отказалась комментировать произошедшее.

Правоохранители уже задержали двух подозреваемых, которые признались в преступлении. В отношении них возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.


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