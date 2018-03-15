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19:01, 15 марта 2018 247
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Директор Саравеского предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам

Директор Саравеского предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам

Директор предприятия по выращиванию зерновых культур в Сараевском районе Рязанской области не выплатил часть зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

В отдел судебных приставов поступило 46 документов о взыскании начисленных, но не выплаченных денег.

Пристав разъяснил руководителю, что если он в течение пяти дней не погасит задолженность перед работниками, то последуют «меры принудительного исполнения». После этого руководитель выплатил долг по зарплате в размере 46 тысяч рублей.

Таким образом он избежал уплаты исполнительского сбора, который мог бы составить 460 тысяч рублей.


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