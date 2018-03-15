Директор Саравеского предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам

Директор предприятия по выращиванию зерновых культур в Сараевском районе Рязанской области не выплатил часть зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.
В отдел судебных приставов поступило 46 документов о взыскании начисленных, но не выплаченных денег.
Пристав разъяснил руководителю, что если он в течение пяти дней не погасит задолженность перед работниками, то последуют «меры принудительного исполнения». После этого руководитель выплатил долг по зарплате в размере 46 тысяч рублей.
Таким образом он избежал уплаты исполнительского сбора, который мог бы составить 460 тысяч рублей.