Житель Сасова оплатил штраф, чтобы не лишиться велосипеда. Об этом сообщили на
Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Но оставшийся без водительских прав не спешил оплачивать штраф. В связи с этим исполнительный документ о взыскании 30 тысяч рублей направили приставам.
Судебный пристав-исполнитель навестил должника, чтобы проверить его имущественное положение. Мужчину «одолел страх пеших прогулок» и он пытался спрятать велосипед, который стоял на балконе. В результате именно его описали и арестовали.
Гражданин в тот же день погасил задолженность по исполнительному производству в размере 30 тысяч рублей.