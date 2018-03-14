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16:50, 14 марта 2018 509
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Житель Сасова оплатил штраф, чтобы не лишиться велосипеда

Житель Сасова оплатил штраф, чтобы не лишиться велосипеда

Житель Сасова оплатил штраф, чтобы не лишиться велосипеда. Об этом сообщили на сайте УФССП по Рязанской области.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Но оставшийся без водительских прав не спешил оплачивать штраф. В связи с этим исполнительный документ о взыскании 30 тысяч рублей направили приставам.

Судебный пристав-исполнитель навестил должника, чтобы проверить его имущественное положение. Мужчину «одолел страх пеших прогулок» и он пытался спрятать велосипед, который стоял на балконе. В результате именно его описали и арестовали.

Гражданин в тот же день погасил задолженность по исполнительному производству в размере 30 тысяч рублей.


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