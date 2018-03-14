За сутки к очистке дорог Рязанской области привлекали 250 единиц спецтехники

За сутки, 13-14 марта, сотрудники АО «Рязаньавтодор» обработали дороги области 2 075 тоннами пескосоляной смеси. Как рассказали в пресс-службе организации, к очистке дорожного покрытия привлекали 250 единиц спецтехники.
Дорожники убрали снег с проезжей части и обочин, очистили и отремонтировали барьерное ограждение и дорожные знаки, заменили тросовое ограждение, очистили водоотводные лотки и нарезали снежные траншеи. Кроме того, они убрали мусор на автобусных остановках и автопавильонах.
«Чтобы не допустить переметы на трассах, на опасных участках установлены снегозадерживающие щиты. В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме», — говорится в сообщении.