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15:41, 14 марта 2018 264
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В Рязанской области зафиксировали еще два случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали еще два случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали два случая бешенства животных. Постановления облправительства о введении карантина в деревне Егоровка Старожиловского района и в селе Дегтяное Ряжского района опубликованы на сайте органа власти.

Ограничительные меры продлятся до 12 мая. Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их.

Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных. Больных зверей усыпят.


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