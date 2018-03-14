В Рязанской области зафиксировали еще два случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали два случая бешенства животных. Постановления облправительства о введении карантина в деревне Егоровка Старожиловского района и в селе Дегтяное Ряжского района опубликованы на сайте органа власти.
Ограничительные меры продлятся до 12 мая. Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их.
Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных. Больных зверей усыпят.